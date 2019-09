Ursula Bennardo su Sossio Aruta: “Abbiamo dei problemi perché lui è leggero e superficiale”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono tornati di recente nel salotto tv di Maria De Filippi per parlare della loro storia d’amore sempre piuttosto litigarella. L’ex dama del trono over ha confessato: “Abbiamo dei problemi perché lui è leggero e superficiale. Dovrebbe stare più attento per dare il rispetto al 100%”.

La coppia di Uomini e Donne attende la piccola Bianca. L’ex calciatore ed ex concorrente di Campioni ha dichiarato: “Gli ormoni sono a palla nella gravidanza. Io sono ingrassato 4-5 chili, mi sono messo a disposizione per non farla sentire a disagio. Sopportare le sue gelosie è faticoso. Siamo degli essere umani, capita in tutte le famiglie litigare. Non ho nulla da nascondere… è rimasta la stessa che ho scelto tempo fa… è spigolosa, abbastanza aggressiva. Abbiamo già preparato la culla, la carrozzina, abbiamo comprato un bel po’ di cose. La gente, per strada, ci stima, ci adora. Abbiamo attestati di stima da tante persone. Manca poco. Mi dispiace che non posso assistere al parto perché ha scelto il parto cesareo. Mi dispiace perché volevo condividere con lei questo momento. L’importante è che stia bene”.

Ursula ha poi concluso: “Ho avuto la conferma di un amore vero, abbiamo superato tanti litigi. Ha un tono di voce altissimo. La bambina già non lo sopporta più. Sono anche io molto istintiva, reagisco e sto imparando a gestirmi”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Sossio e Ursula!

Redazione-iGossip