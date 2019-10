Veronica Burchielli di Uomini e Donne rivela: “Giulio Raselli mi spaventa”

Veronica Burchielli di Uomini e Donne ha rivelato al magazine del dating show di Canale 5 che il tronista del trono classico Giulio Raselli la spaventa. La ragazza ha dichiarato: “Non mi aspettavo che ci fossero Giulio e Alessandro sulla poltrona rossa. Di Alessandro mi hanno colpito la storia e la voglia di raccontarsi, mentre di Giulio il carattere. Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata, nonché le tante affinità che hanno fatto nascere in me la curiosità di approfondire questa conoscenza”.

“Di Giulio mi spaventa molto il modo di fare – ha detto Veronica -, il carattere alla ricerca della sfida. È una strada che già conosco e che in passato mi ha fatta soffrire. […] Mi piacerebbe avere vicino a me una persona con un carattere deciso, ma allo stesso tempo sensibile e aperto al dialogo. Qualcuno che sia pronto a dare in amore tanto quanto do io. Do tutta me stessa per amore e mi piace fare follie”.

Perché ha deciso di partecipare alla famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5? “La spinta a partecipare a questo programma mi è stata data dalla mia migliore amica – ha detto la corteggiatrice -. Lei ha sempre creduto in me e, di fronte a un momento particolare e difficile della mia vita, ho pensato di mandare al mio posto la richiesta per partecipare. […] Meno di un anno fa sono uscita da una relazione che rappresentava il mio primo amore. Ho iniziato ad avere problemi di alimentazione – ha sottolineato la corteggiatrice di Uomini e Donne -, mi sottostimavo molto, ero insicura e non riuscivo a vedermi bella. Soffrivo la mia condizione fisica. […] Mi auguro che questa sia la giusta occasione per scoprire lati nuovi del mio carattere. Mi aspetto di uscirne arricchita. Ho voglia di innamorarmi e di essere amata. Spero di andare via da quello studio con l’amore, ma se così non dovesse essere, mi piacerebbe poterlo ricordare almeno come un percorso che mi ha fatto crescere”.

Veronica Burchielli ha spiegato che le critiche non la spaventano perché ha la consapevolezza di chi è e sarà semplicemente se stessa. Questo percorso sarà molto costruttivo perché la metterà in discussione.

Redazione-iGossip