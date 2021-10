Valentina Persia festeggia 50 anni: tanti ex naufraghi dell’Isola dei famosi snobbano il suo invito

Valentina Persia ha festeggiato 50 anni lo scorso 1 ottobre. La famosa comica, cabarettista, attrice e ballerina ha organizzato una bella festa di compleanno, ma tanti suoi amici di avventura all’Isola dei famosi le hanno dato buca. Ovviamente è rimasta molto male e si è sfogata dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Valentina Persia – Foto: Facebook

Alla rivista di gossip ha rivelato: “Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Per non usare una parolaccia che inizia con la s. Il mio compagno che non c’è più me lo diceva sempre. Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso”.

E poi ancora: “Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”.

In precedenza Valentina Persia aveva espresso un parere molto duro nei confronti di Brando Giorgi: “Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio”.

