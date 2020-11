Calendari Hot Stars 2021 e Sexy Model 2021 in edicola: le foto mozzafiato

Calendari Hot Stars 2021 e Sexy Model 2021 sono già in edicola. Il nuovo anno è ormai alle porte e fioccano gli almanacchi senza veli. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato e mostrato alcune foto piccanti del Calendario For Men 2021 con protagonista la showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola nonché mamma vip di Michelino si è spogliata, mostrandosi come mamma l’ha fatta senza problemi e senza veli per il celebre mensile.

Ma anche l’anno 2021 avrà i suoi calendari legati al mondo dell’adult entertainment europeo grazie al fotografo toscano Loris Gonfiotti, che con i suoi scatti carichi di sensualità e splendore ha immortalato modelle del calibro della star del cinema a tre X come Tera Patrick, la polacca Justine Gromada, l’ungherese Ilka Summer già collaboratrici di Riccardo Schicchi, unitamente a Emi Escada e Alexia Mell.

“Le brave ragazze vanno in Paradiso mentre quelle cattive sui calendari targati Gamma 3000 di Roma”. Il direttore responsabile della Gamma 3000 Simone Circi e il project manager Federico Alessandrini hanno intitolato i due progetti editoriali ispirandosi agli intramontabili anni ’90: “Hot Stars 2021” e “Sexy Model 2021”.

Il compito di reclutare le modelle protagoniste di queste due vere e proprie opere d’arti mobili è stato affidato agli agenti del mondo della notte, Davide Gambin e Mimmo Pavese, che hanno selezionato durante il periodo estivo sia le cosiddette bellezze della porta accanto che le sexy star. Dopo la pubblicazione sui social delle anteprime delle copertine ormai i due calendari sono approdati nelle edicole di tutta Italia, pronti per invadere le vostre case.