Calendario 2020 Red Hot full frontal: le foto e il video bollente

Il calendario 2020 Red Hot full frontal è finalmente disponibile per tutti gli amanti e le focose appassionate del settore. Un’edizione davvero scoppiettante, bollente e piccante che esalta il periodo pre-internet con un ritorno ai sogni estivi.

I calendari maschili più bollenti del 2020

A un mese dal 2020 è ormai tempo di calendari. Dal 4 ottobre scorso è disponibile per l’acquisto il calendario 2020 Dieux du Stade. Rugbisti e altri importanti sportivi sono stati immortalati senza veli dal fotografo Pierre-Ange Carlotti all’interno di uno stadio, così facendo l’azienda ripropone le atmosfere e gli ambienti che sono stati già usati come location varie edizioni fa. Il bollente calendario Dieux du Stade, che contiene fotografie di nudo o semi-nudo maschile, è l’almanacco maschile più rinomato e apprezzato del pianeta.

Meno conosciuto e prestigioso a livello mondiale, ma comunque molto apprezzato dalle donne e dal pubblico gay è anche il calendario Red Hot full frontal. Thomas Knights, fondatore e fotografo del calendario, ha dichiarato: «Vi stiamo riportando indietro… indietro a un tempo in cui i ragazzi avevano pubi cespugliosi e le fantasie più sfrenate si trovavano nelle pagine della rivista Playgirl. Indietro ad un tempo prima di Internet, prima delle app per smartphone e prima dei social media. Un ritorno ai sogni estivi».

Per poi sottolineare: «Ci sono pochissimi tabù al mondo. In qualche modo i peli pubici dei rossi sono ancora uno di questi. È così raro che molte persone non li hanno mai visti, potrebbero passare tutta la vita senza mai vederli».

Redazione-iGossip