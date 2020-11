Calendario For Men 2021, Paola Caruso mostra l’anteprima su Instagram: fan in estasi

Calendario For Men 2021 è in edicola. La protagonista Paola Caruso ha mostrato un’anteprima del bollente almanacco sul suo profilo Instagram, scatenando i bollenti spiriti dei suoi numerosi follower. La showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro si è spogliata, mostrandosi come mamma l’ha fatta senza problemi e senza veli per il celebre mensile.

Paola Caruso – Foto: Instagram

In questo scatto super sensuale condiviso dall’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola, la mamma vip di Michelino sfoggia il suo florido décolleté e il suo costume firmato Andrea Ubbiali Couture. Paola Caruso è davvero al settimo cielo e i suoi fan sono in estasi.

Sul social ha invitato tutti ad acquistarlo. Nelle sue storie di Instagram scarta il giornale e guarda con orgoglio il suo progetto nero su bianco.

Il direttore di For Men Magazine Andrea Biavardi ha dichiarato: “È diventata celebre con l’appellativo di Bonas, nel programma Avanti un altro e si è trascinata la sua fama di bellissima, dalla tivù al cinema. Non poteva essere che Paola Caruso la protagonista del maxi Calendario 2021 di For Men Magazine, il mensile maschile più venduto in Italia, Paola, deve la sua fama ai reality e non solo. L’abbiamo ammirata all’Isola dei Famosi, dove ha ottenuto un successo tale che l’hanno voluta anche nell’edizione spagnola. È stata protagonista anche di Pechino Express, dove ha strappato applausi e simpatia. I lettori di For Men Magazine potranno ammirarla in 13 foto davvero bollenti, scattate in Costa Azzurra dal fotografo delle bellissime Emanuele Jeane Appendino“.