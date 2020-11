Marika Fruscio esplosiva sui social: l’opinionista sportiva sbarca su OnlyFans

Marika Fruscio è apparsa più esplosiva che mai sui social. L’opinionista sportiva brianzola, ma napoletana d’adozione, ha sfoggiato una lingerie nera e molto trasparente sul suo prosperoso décolleté con tanto di note musicali a coprire i capezzoli. La showgirl e conduttrice tv sportiva di Top Calcio 24 ha accompagnato lo scatto mozzafiato e cardiopalma con la seguente didascalia: “Se non hai il coraggio di cambiare musica, ascolterai sempre la solita sinfonia…”. La foto social della web influencer e modella sta facendo impazzire davvero tutti!

Marika Fruscio da urlo sui social

Marika Fruscio è molto amata e seguita su Twitter, Facebook e Instagram (ufficiale), dove regala spesso e volentieri immagini piccanti e molto sexy! Poche ore fa ha surriscaldato la temperatura dei social network con un piccante e spumeggiante scatto in lingerie. Migliaia di like, commenti e condivisioni per la super tifosa vip del Napoli ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Marika Fruscio sbarca su OnlyFans

Al tempo stesso la soubrette e modella curvy brianzola, che si ispira al suo idolo Kim Kardashian, ha annunciato ai suoi numerosi e scatenati follower mediante una storia di Instagram di aver aperto un account su OnlyFans, il noto servizio di intrattenimento e condivisione dei contenuti tramite abbonamento con sede a Londra, Regno Unito.

Inoltre la dea della bellezza mediterranea di Tescoma s.r.l. ha invitato tutti a seguirla anche su Telegram. Non c’è che dire: una delle protagoniste assolute del fenomeno #escile in Italia è davvero super tecnologica e social!

Ciao ragazzi ho trovato nei ricordi di fb questo scatto eseguito dal grande Bruno Oliviero ormai passato a miglior vita.

Un grande della fotografia con cui ho avuto l onore di lavorare…

Uno dei miei calendari ha la sua firma…. pic.twitter.com/6yJpLZM5OQ— Marika Fruscio (@marikafruscio10) November 12, 2020