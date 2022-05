Wanda Nara e Maxi Lopex siglano la pace dopo 9 anni di battaglie legali e liti social. Dopo il famoso tradimento di Wanda all’ex marito con Mauro Icardi, ecco che la loro disputa è giunta alla fine. Quali sono gli accordi raggiunti in tribunale tra i due ex coniugi vip del jet set internazionale?

La showgirl argentina Wanda Nara e l’ex calciatore di Catania e Milan, Maxi Lopez, hanno finalmente trovato un accordo che soddisfa entrambe le parti. Come rivelato nel programma argentino Intruders, gli ex coniugi avrebbero finalmente sotterrato l’ascia di guerra e chiuso i 40 processi in corso ormai da anni. Ma la pace ha un prezzo: in questo caso 2 milioni di dollari, il valore della villa da sogno che l’ex calciatore si è impegnato a cedere a Wanda Nara.

Maxi verserà ai tre figli avuti con Wanda un assegno mensile, di cui non si conoscono le cifre, fino al compimento del loro 21esimo anno di età. A Wanda invece cederà la mega villa di Buenos Aires, nell’esclusivo quartiere di Santa Barbara, che aveva acquistato quando la loro storia sembrava una favola. Costruita su 3 piani per un totale di 1800 metri quadrati, ha 7 camere da letto, 5 bagni e 2 garage. Una vera e propria reggia da 2 milioni di dollari, ma in questi casi la pace e la serenità con la famiglia vale molto di più.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci su IGOSSIP.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned!