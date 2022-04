Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con il bodyguard? Parla Augustin Longa Longueira

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con il bodyguard Augustin Longa Longueira? Il gossip è esploso in Argentina e sta facendo rapidamente il giro del web e del mondo. Dopo il grande clamore mediatico relativo al presunto tradimento di Mauro Icardi con China Suarez, ora è l’ex showgirl di Tiki Taka ed ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip a finire al centro dello scandalo. In Argentina, ma non solo, non si parla d’altro. L’ex bodyguard di Wanda Nara fu licenziato, mesi fa, proprio da Mauro Icardi, colpevole di aver parlato su Instagram in modo troppo spinto di sua moglie. Ma la verità sembra essere tutt’altra.

Wanda Nara e Mauro Icardi – Foto: Instagram

Le indiscrezioni in merito al presunto tradimento di Wanda Nara a Mauro Icardi riaccendono il gossip attorno alla coppia vip più chiacchierata degli ultimi mesi in ben due continenti diversi.

Augustin Longueira è intervenuto alla trasmissione televisiva argentina «Socios del espectaculo», confermando i suoi sentimenti nei confronti della moglie del bomber del Paris Saint Germain ed ex centravanti dell’Inter. Smentito, dunque, il tradimento. Ma secondo gli argentini Longueira sarebbe ancora innamorato di Wanda.

«Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei», ha ammesso la guardia del corpo, che ha poi ricordato, arrossendo visibilmente, «le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…».

Ora è esploso il Wandagate e tutti ne parlano. Sia Wanda sia Mauro non hanno finora rilasciato commenti o dichiarazioni ufficiali, scatenando ancora di più la macchina internazionale di cronaca rosa. Come andrà a finire questa storia? Ci saranno altre clamorose rivelazioni?

