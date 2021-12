GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo entrerà a gennaio: in lizza Danilo Susinna, Simone Bonaccorsi e Fabio Mancini

GF Vip 6, ultimi scoop e indiscrezioni sui nuovi e papabili concorrenti del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini. Chi entrerà sicuramente come concorrente, però non questo mese ma a gennaio, sarà l’ex star del Bagaglino Nathaly Caldonazzo. La 52enne attrice e showgirl romana porterà una ventata di freschezza, eleganza e stile nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Si è invece arenata del tutto la trattativa con la celebre star di fiction tv e film Manuela Arcuri, ma l’appuntamento è soltanto rinviato al prossimo anno quando la Manuelona Nazionale entrerà nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 dai primissimi giorni e non a reality in corso.

Nathaly Caldonazzo – Foto: Facebook

GF Vip 6: rumor sui nuovi concorrenti

Dopo gli ingressi di Patrizia Pellegrino, Maria Monsé, Valeria Marini e Giacomo Urtis, c’è grande fermento per la scelta dei nuovi concorrenti. Chi potrebbe essere il nuovo concorrente?

Sicuramente uno tra l’agente immobiliare Danilo Susinna (fratello del famoso modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Simone Susinna), l’ex concorrente di Temptation Island Simone Bonaccorsi e l’inarrivabile top model Fabio Mancini.

Quest’ultimo sarebbe davvero il colpaccio da 90 per gli autori e la produzione del GF Vip 6, anche se il supermodello di Armani ha sempre detto di “no” ai reality show. Il top model Fabio Mancini, che è tornato single dopo una lunga relazione d’amore durata cinque anni e mezzo con una ragazza di Bologna, è davvero il sogno proibito di tutte le produzioni di reality show. Tutti e tre sono single, sexy, affascinanti e avvenenti.

GF Vip 6: i concorrenti che hanno detto no

La lista dei papabili concorrenti che hanno detto no al Grande Fratello Vip 6 si allunga sempre di più. Dopo Gabriel Garko, Anna Oxa, Walter Zenga, Totò Schillaci, Jerry Calà e Francesco Baccini si è aggiunta anche la conduttrice tv, modella e showgirl Elena Santarelli.

L’ha rivelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “Al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta entrare anche Elena Santarelli, c’è stata una trattativa portata avanti per un po’, ma alla fine è stato infattibile. Il nome di Elena era un desiderio per il cast del Grande Fratello, ma lei ha una situazione in casa da gestire e non poteva lasciare. Era fra le big che avrebbe dovuto partecipare a questa edizione”.

E voi chi vorreste nella Casa del GF Vip 6?