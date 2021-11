GF Vip 6, nuovi ingressi: spuntano i nomi di Patrizia Pellegrino, Divino Otelma e Antonio Zequila

GF Vip 6, anticipazioni e rumor sui nuovi ingressi. Il famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini, durerà fino a marzo 2022. L’ha annunciato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri mediante un comunicato stampa: «Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia».

Patrizia Pellegrino – Foto: Instagram

E poi ancora: «Il reality show prodotto da EndemolShine Italy per Mediaset si conferma anche quest’anno uno dei prodotti più amati e seguiti dai telespettatori: gli appuntamenti del lunedì e del venerdì in prime time si aggiudicano sempre la serata sul pubblico attivo dei 15-64enni con una share media del 19.7%. Il live di Mediaset Extra (con le telecamere accese 24 ore su 24) nel totale giornata ha una share dell’1.2% (con un incremento del 33% rispetto alla scorsa edizione, dove la media era dello 0.9%)».

GF Vip 6: i nuovi concorrenti

Antonio Zequila – Foto: Facebook

Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Tra i papabili spuntano i nomi di Patrizia Pellegrino, Divino Otelma e Antonio Zequila. Le indiscrezioni sono state diffuse dall’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli e dall’influencer e blogger di gossip Alessandro Rosica.

GF Vip 6: i concorrenti che hanno detto no

La lista dei papabili concorrenti che hanno detto no al Grande Fratello Vip 6 si allunga sempre di più. Dopo Gabriel Garko, Anna Oxa, Walter Zenga, Totò Schillaci, Jerry Calà e Francesco Baccini si è aggiunta anche la conduttrice tv, modella e showgirl Elena Santarelli.

L’ha rivelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “Al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta entrare anche Elena Santarelli, c’è stata una trattativa portata avanti per un po’, ma alla fine è stato infattibile. Il nome di Elena era un desiderio per il cast del Grande Fratello, ma lei ha una situazione in casa da gestire e non poteva lasciare. Era fra le big che avrebbe dovuto partecipare a questa edizione”.

E voi chi vorreste nella Casa del GF Vip 6?