GF Vip 6, Patrizia Mirigliani contraria alla liaison tra il figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan

GF Vip 6, ultime news e gossip. La patron del longevo e rinomato concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia Patrizia Mirigliani è contraria alla liaison tra il figlio Nicola Pisu e la showgirl Miriana Trevisan. In molti pensano che sia soltanto una relazione “mediatica” nata a tavolino e creata a favor di ascolti tv e share. Resta il fatto che Patrizia ha commentato questa tresca con un acronimo “N.F.P.I.G”, che secondo molti followers nasconderebbe il messaggio: “Non farti prendere in giro“. L’opinionista tv Biagio D’Anelli e l’influencer Alessandro Rosica hanno rivelato sui social che Miriana Trevisan prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 6 era in love con un altro uomo…

Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu e Miriana Trevisan – Foto: Biccy

Anche lo staff social di Nicola Pisu è contro questa relazione. Perché? Sul suo profilo Instagram è comparso un fotomontaggio in cui l’ex velina mora di Striscia la notizia ed ex showgirl di Non è la Rai viene paragonata alla strega Amelia.

Patrizia Mirigliani ha poi preso le parti del figlio, difendendolo dagli attacchi delle altre gieffine: “Al GF Vip è entrato un ragazzo con diversi problemi, con un isolamento importante che ha creato negli anni. Ciò che ha detto Katia Ricciarelli non mi è piaciuto e me le ha fatte girare e anche tanto. Mi arrabbio anche perché lei lì dentro è come la nonna di tutti. Ha sparlato dicendo che non capisce Nicola quando parla. Lui non è entrato nel reality da macho sicuro e non è un attore. Nicola sta facendo enormi sforzi e la sua battuta non me l’aspettavo. Davanti a queste battute brutte sono rimasta allibita – ha proseguito – e mi sono detta che c’è una pochezza del genere umano. Quindi lei è una persona che non capisce che ci sono esseri umani con dei problemi ed è meglio che non vada oltre”.

