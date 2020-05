Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono diventati genitori: è nata la piccola Carlotta

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono diventati genitori: ieri sera è nata la piccola Carlotta. Sia la neo mamma sia la baby vip stanno bene. La piccola è venuta al mondo in una clinica in zona Prati in quel di Roma.

Eleonora Daniele – Foto: Instagram

La bellissima notizia è stata diffusa dalla conduttrice tv di Domenica In, Mara Venier, che su Instagram ha scritto: “Evvivaaaaaaaa….. ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”. Subito dopo anche la giornalista ed ex conduttrice di Forum, Rita Dalla Chiesa, ha aggiunto: “È arrivata Carlotta. Un grande abbraccio a Ele e al papà della piccola”.

La conduttrice tv di Storie Italiane aveva deciso di rimanere a lavorare fino all’ultimo, nonostante lo stato interessante e tutte le difficoltà di questi ultimi mesi a causa della diffusione del nuovo coronavirus.

L’unica “concessione” che si era data era quella di concludere la stagione di Storie Italiane due giorni prima rispetto al programma, chiudendo i battenti mercoledì 27 maggio invece che venerdì 29. Ma la piccola Carlotta le ha scombussolato i piani, costringendola alla chiusura anticipata.

Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Carlotta anche da parte della nostra redazione. Auguri!