Grande Fratello Vip 6: trattative per Gabriel Garko e Anna Oxa

Grande Fratello Vip 6: anticipazioni, rumor e news sui prossimi concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5. Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e giornalista Alfonso Signorini è stato confermato al timone del GF Vip 6. Il noto presentatore tv condurrà anche la nuova edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5. La decisione ha spaccato in due il popolo del web. Poche settimane fa Signorini ha dichiarato a Il Punto Z di Tommaso Zorzi che vorrebbe la sorella di Tommaso Zorzi come concorrente.

Gabriel Garko – Foto: Instagram

Pochi giorni fa Alberto Dandolo ha rivelato su Oggi che le altre papabili e corteggiatissime concorrenti sono l’ex giornalista pugliese Loredana Lecciso, la showgirl e modella campana Raffaella Fico e la celebre e amata attrice Sandra Milo.

Ora il giornalista Santo Pirrotta ha rivelato al programma tv Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe, che sarebbero in trattativa per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip anche il celebre e amatissimo divo della tv Gabriel Garko e la famosa cantante Anna Oxa.

A loro potrebbero aggiungersi anche l’attrice Barbara Bouchet (77 anni), la cantante lirica Katia Ricciarelli (75 anni) e il giornalista ex Rai Attilio Romita (67 anni). Ma chi sono gli altri papabili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5? E voi chi vorreste nella Casa più spiata e famosa d’Italia?

Grande Fratello Vip 6: la lista dei possibili concorrenti

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, politico ed ex gieffino

Sandra Milo, attrice

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Anna Oxa, cantante

Gabriel Garko, attore

Barbara Bouchet, attore

Alex Digiorio, nuotatore