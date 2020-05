Il blu è un colore elegante e chic che sa catturare l’attenzione, ma non è sempre facile gestirlo nel make-up. Scopriamo come realizzare uno smokey eyes blu.

Smokey eyes blu- foto freshideen.com

Il classico smokey eyes nero e grigio ha aperto le porte al colore, dallo smokey eyes bordeaux allo smokey eyes marrone fino allo smokey eyes nude.

In realtà la tecnica è pronta ad accogliere qualunque nuance, purché si rispettino i passaggi fondamentali per creare uno smokey eyes.

Va da sé che è possibile realizzare uno smokey eyes semplicemente giocando con le varie sfumature di blu e sfumando gli ombretti alla perfezione.

Dal blu elettrico al Classic Blue fino ad arrivare al blu notte, infatti, la gamma di colori del blu lascia spazio per creare un make-up diverso di volta in volta.

Come realizzare uno smokey eyes blu

Lo smokey eyes blu è un trucco un po’ impegnativo che promette di far risplendere lo sguardo in una tinta che infonde mistero e serenità insieme.

Tutto quello che bisogna fare è applicare una matita nera sulla rima dell’occhio sia superiore che inferiore e sfumarla con un pennello adatto prima di procedere con gli ombretti.

A questo punto è necessario applicare l’ombretto blu più scuro sulla palpebra mobile, insistendo un po’ sulla parte centrale e sfumandolo verso l’esterno.

È il momento dell’ombretto più chiaro che va applicato nella zona vicina al naso, nell’area centrale dell’occhio e sotto l’arco sopraccigliare e sfumato con l’altro ombretto per non creare stacchi di colore.

Lo smokey eyes blu deve essere completato con un bel po’ di mascara nero, meglio ancora se applicato su ciglia già incurvate con il piegaciglia.

Il consiglio in più …

Che sia uno smokey eyes dalle tinte più scure o uno smokey eyes pastello, è importante fare attenzione all’effetto finale e complessivo del make-up.

In particolare, infatti, il blu tende a mettere in evidenza le occhiaie e per questo è importante coprirle attentamente per evitare un “effetto panda” discutibile.

Inoltre, quando si utilizza un ombretto blu scuro, sarebbe preferibile non sfumare troppo il colore e realizzare sfumature contenute.

In ultimo, ma non per importanza, lo smokey eyes blu esalta il colore degli occhi scuri (neri, nocciola e marroni), ma può sposarsi anche con gli occhi azzurri se si opta per tonalità più luminose.