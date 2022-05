Uomini e Donne Vip e Temptation Island non andranno in onda né in estate né in autunno. L’ha rivelato in anteprima ed esclusiva TvBlog.it. Fino allo scorso mese si era diffusa l’indiscrezione relativa al lancio di Uomini e Donne Vip al posto di Temptation Island durante il periodo estivo. Il rumor l’aveva diffuso il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti.

Il reality show Temptation Island, in cui fidanzati si mettevano alla prova di fronte a tentatori e tentatrici, quest’anno non andrà in onda per problemi con diritti del format.

Ora però TvBlog.it ha lanciato una indiscrezione clamorosa: “Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio”.

E poi ancora: “Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l’esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne”.

L’indiscrezione fragorosa ha sconvolto i fan di Maria De Filippi e dei suoi famosi programmi tv, Uomini e Donne e Temptation Island. Riusciranno a sopravvivere questa estate senza neanche un programma “mariano”?

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sui programmi tv e sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!