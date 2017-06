Andreas Muller e Riki Marcuzzo di Amici di Maria De Filippi sono come fratelli. Il primo e il secondo classificato di Amici 2017 sono in ottimi rapporti. Il sexy ballerino ha rilasciato un’intervista a Radio Free Station in cui ha parlato dei suoi progetti imminenti e futuri e del suo trionfo ad Amici di Maria De Filippi 2017.

Lui non si aspettava minimamente di vincere Amici 2017 e il relativo montepremi, 150mila euro. Aiuterà la sua famiglia e una parte della vincita la investirà nel suo futuro professionale. “Non me l’aspettavo di vincere – ha affermato Andreas -, di alzare la coppa, mentre amici e parenti mi hanno sempre sostenuto. Inizialmente ci hanno creduto più di me. Comunque io sono quello di prima: un ragazzo determinato e un sognatore. Ma ho sempre la testa sulle spalle”.

Il ballerino di Amici 2017 ha parlato del suo rapporto con Riki e Garrison. “Riki è tuttora un fratello – ha dichiarato Muller – Abbiamo progetti e siamo molto legati. Il bello di Amici è che è un programma che ti fa conoscere persone che poi ti possono accompagnare anche nella vita. Garrison non mi detestava, ma come altri insegnanti aveva gusti diversi. Comunque penso che non odi il mio modo di ballare, ma solo che non gli piaccia. Ma questo è stato un punto di forza per me, mi ha aiutato a crescere”.

Quali sono i sogni e i progetti di Andreas Muller? Vorrebbe ballare sul palco dei concerti di grandi star di rilievo nazionale e internazionale. Chi? “Vorrei viaggiare tanto – ha raccontato il vincitore di Amici 2017 in diretta radiofonica -, studiare all’estero e lavorare con Marco Mengoni. Altro sogno, è una collaborazione con Justin Bieber. Ma non vorrei solo danzare. Un giorno mi piacerebbe anche recitare”.

Noi facciamo i nostri più cari auguri ad Andreas e Riki!