Angela Chianello da Mondello diventa influencer: 100mila follower su Instagram in un giorno

Angela Chianello da Mondello è diventata influencer. La signora siciliana è sbarcata sui social ed è stato subito boom: 100mila follower su Instagram in un giorno. Qual è stato il suo più grande “merito”? Aver pronunciato frasi negazioniste subito dopo la fine della prima ondata di pandemia da Covid-19 durante un’intervista rilasciata in spiaggia a una emittente televisiva locale a Mondello. Subito dopo è stata intervistata da Barbara d’Urso a Live. Le frasi “Non ce n’è Coviddi” e “Buongiorno da Mondello” sono diventati virali questa estate.

Ora nel giro di poche ore è diventata una nuova star del web. Al momento al suo profilo social risultano iscritti oltre 120mila follower.

Un fenomeno che, ancora una volta, pone l’accento sulla popolarità improvvisa dei social e sugli effetti alquanto discutibili. Il popolo del web si è subito spaccato in due. C’è chi è al settimo cielo e chi la critica. “Chianello fa rima con buongiorno da Mondello”, “Qui un po’ di Coviddi ce n’è”, “altro che Chiara Ferragni”. Non mancano le critiche.

“Bisogna essere ignoranti per fare strada, questa è la dimostrazione!”, scrive una ragazza. E poi ancora: “Al peggio non c’è mai fine, dove sono le lacrime che ha versato quando Barbara D’Urso l’ha intervistata? Ah cosa non si fa per apparire. La colpa è anche di chi ci va dietro. Brava ora Barbara ti conserva un divano nella sua trasmissione”. Un’altra signora ha sottolineato: “Ma una persona così dovrebbe andare negli ospedali a vedere come soffrono le persone ammalate di Covid. Più sono deficienti più sono seguiti da altri deficienti”. Un’infermiera ha duramente stigmatizzato questo fenomeno social: “E noi infermieri che abbiamo messo la faccia e chi la vita, per arrivare poi a questo… che infinita tristezza… povera Italia”. E poi: “L’ennesima meteora di questi tempi surreali. Qualche comparsata dalla D’Urso e finirà nel dimenticatoio in men che non si dica”.