Beatrice Valli e Marco Fantini rivelano: “Abbiamo tutti il Covid”

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno contratto il Covid a Forte dei Marmi. Vacanze estive finite per una delle coppie più belle dello show business italiano. A rivelarlo è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne in alcune storie condivise con i suoi numerosi followers di Instagram. Anche i figli della bellissima coppia di Uomini e Donne hanno contratto il Covid. Beatrice Valli ha rivelato che a stare peggio al momento è proprio il suo compagno e futuro marito, Marco Fantini.

Beatrice Valli e Marco Fantini con i figli – Foto: Instagram

L’ex protagonista di Uomini e Donne e influencer ha raccontato ai suoi fan che il contagio è avvenuto durante la loro vacanza a Forte dei Marmi, in Versilia, e che ora si sono messi tutti in quarantena.

Beatrice ha dichiarato su Instagram Story: “Marco non stava bene da qualche giorno, ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi, anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è lui, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura“.

La mamma vip ha aggiunto che si sarebbe dovuta recare a Milano per alcuni impegni e poi avevano in programma di proseguire le vacanze, ma ora è tutto saltato: “Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo”.

I fan sono ovviamente in apprensione per i loro beniamini e stanno inviando tantissimi messaggi di sostegno e incoraggiamento all’intera famiglia vip.

