Stash è diventato papà per la prima volta: Giulia Belmonte ha partorito la piccola Grace

Stash è diventato papà per la prima volta. Fiocco rosa per il leader dei The Kolors. Giulia Belmonte ha partorito la piccola Grace. Il 3 dicembre è nata la prima figlia del cantante e della della giornalista e modella 24enne. La bellissima notizia è stata ufficializzata dal famoso e amato cantante ed ex star di Amici di Maria De Filippi sui social.

Il 32enne artista Antonio Fiordispino ha scritto poche ore dopo il parto della sua compagna su Instagram: “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”.

Il neo papà vip ha poi riservato una dedica molto romantica e struggente alla sua dolce metà: “Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

Il frontman della popolare band vincitrice di Amici è al settimo cielo, come d’altronde anche i fan della coppia.

Congratulazioni ai neo genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Grace anche da parte della nostra redazione. Auguri!