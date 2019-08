Carmen Di Pietro attacca Matteo Alessandroni: “Mi ha buttato nella spazzatura come una scarpa vecchia”

Carmen Di Pietro aveva una cotta per il suo personal trainer Matteo Alessandroni. Dopo averlo presentato come il suo nuovo e giovane fidanzato alla rivista di cronaca rosa Grand Hotel, quest’ultimo ha categoricamente e seccamente smentito tutto su Instagram Story.

Il personal trainer Matteo Alessandroni ha condiviso una Instagram Story in cui ha fatto chiarezza e ha smentito categoricamente questo gossip: “Ci tenevo a precisare a tutti che l’articolo che è uscito sul Grand Hotel riguardo Carmen Di Pietro era solamente a scopo di fitness, in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso, ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine. Ci tenevo a scriverlo a tutti, non ci ho guadagnato nulla, né soldi né pubblicità, non l’ho fatto per avere fama e niente, pensavo si trattasse di qualche scatto inerente al mio lavoro di Personal Trainer per spiegare alcuni esercizi da poter svolgere a casa. Sono stato solamente usato per cui avrò la mia rivincita”.

Ora è intervenuta sulla vicenda la showgirl ed ex gieffina potentina, svelando il vero obiettivo di Matteo. “Ormai è chiaro ed evidente che Matteo è nel panico più totale – ha dichiarato l’ex concorrente del GF Vip -. Da giorni si impegna in ogni modo a negare la particolare amicizia che c’è stata con me. Volete sapere qual è la verità? Teme di essere scartato dalla trasmissione Uomini e Donne per colpa mia. Prima abilissimo nel farmi sentire al settimo cielo e felicissimo per l’articolo su Grand Hotel, poi all’improvviso cinico e spietato”.

Carmen Di Pietro è poi passata all’attacco: “Mi ha buttato nella spazzatura come una scarpa vecchia. Sì, è vero! Mi sono innamorata di lui. È forse una colpa? Era un ragazzo stupendo, ma a un certo punto ha confessato di non volermi più vedere né sentire per non compromettere la sua candidatura a Uomini e Donne. Da quel momento in poi sono diventata per lui un’estranea, e ai suoi messaggi affettuosi si sono sostituiti veleni di ogni tipo, al punto di doverlo bloccare. Caro Matteo – ha proseguito Carmen su Instagram -, ti conosco da pochissimo tempo, ma mi permetto di darti un consiglio: nella vita l’amicizia e l’affetto valgono di più della carriera. Sei giovane e aitante ma dovrai imparare a trattare le donne con il rispetto che meritano. Ti voglio bene lo stesso”.

Redazione-iGossip