Lorella Cuccarini ama i segni del tempo: “Mi trovo più bella oggi”

Lorella Cuccarini ama i segni del tempo e si rivede più bella oggi che quando aveva 20 anni. La star tv, ballerina e showgirl ha rilasciato un’intervista a In Famiglia in cui ha svelato la formula magica per vivere, nella massima serenità, i 50 anni. “In verità di anni me ne sento trentacinque – ha spiegato la star tv Lorella Cuccarini -, non nota nulla di diverso e non ho avvertito nemmeno i quaranta. Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e questo penso sia importante nella vita di una persona. Certo, non dico che sia questione di essere ottimisti o meno il segreto per vivere felici, ma la bellezza collaterale esiste. Penso che si possa trovare bello anche nel dolore e sì anche nella morte. E’ solo più difficile comprendere come”.

Lorella è davvero fiera e orgogliosa dei segni del tempo. “Mi trovo molto più bella oggi che quando avevo vent’anni – ha detto la star tv – Da ragazza non mi piacevo un granché, sono sempre stata molto critica con me stessa ma con il tempo ho imparato ad essere più tollerante. Mi piacciono i segni del tempo che si vedono sul mio viso e, se noto un’imperfezione mi dico: Chissenefrega, sono umana! E mi sento libera”.

La tifosa vip della Roma, che è stata scoperta e lanciata da Pippo Baudo agli inizi degli anni ’80, ha parlato dei figli e del suo ruolo di mamma. Lorella Cuccarini, che desiderava il quinto figlio, ha asserito al settimanale In Famiglia: “Nella mia carriera da mamma ho cercato di non essere una mamma chioccia. Fin da quando erano piccoli ho insegnato ai miei figli ad essere indipendenti – ha detto -, facevano i compiti da soli e l’adolescenza, fortunatamente, è passata senza grossi traumi. Oggi due di loro vivono già fuori casa: un buon risultato direi”.