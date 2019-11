Malena è convolata a nozze? Arriva la smentita dell’attrice a luci rosse

Malena è convolata a nozze? Si è sposata? E con chi? Quando si è celebrato il matrimonio? Queste sono soltanto alcune delle domande che si sono poste i suoi numerosi follower dopo che l’attrice barese aveva pubblicato una foto sui social e poi rimossa in cui c’era scritto “just married”. La smentita dell’attrice a luci rosse ed ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi non si è fatta attendere.

La famosa protagonista di numerose pellicole per adulti Malena ha smentito tutto in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale. La musa del mitologico Rocco Siffredi ha rivelato che era una farsa: “No, era praticamente una fake news collegata al nuovo programma del Pancho dove praticamente per un’ora soltanto che è la durata dell’intervista, che poi uscirà sul suo canale Youtube, mette in giro una notizia per vedere la reazione del pubblico”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MALENA

Come hanno reagito i suoi fan? L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha spiegato a Il Giornale: “Pensavamo che i miei fan si sarebbero allarmati, che avrebbero detto: Ah no allora non farai più il po**o. Invece mi hanno fatto gli auguri, ci sono stati messaggi carinissimi che mi sono arrivati sia da parte della gente che mi segue, sia dalle persone in generale è stata una cosa molto bella che mi ha emozionato. Non mi ha sorpreso. Ha sorpreso il Pancho, il conduttore che mi ha detto: ‘Per me questo era un esperimento anche per vedere come reagisce la gente, e devo dire che tu hai dei fan che ti vogliono molto bene ma soprattutto ti percepiscono come una persona vera”.

Malena non ha nessuna intenzione né di sposarsi né di lasciare il mondo a luci rosse. I suoi fan possono dormire sonni tranquilli.

Redazione-iGossip