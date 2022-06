Lorenzo Francesconi approda a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: il borat rossonero sbarcherà su Onlyfans?

Lorenzo Francesconi è approdato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso qualche giorno fa. Il giovane e sexy influencer milanese è diventato noto al grande pubblico per aver festeggiato con il costume di Borat lo scudetto del Milan. Il popolo del web è impazzito per i video piuttosto hot di Lorenzo Francesconi. Ora il bellissimo e aitante borat rossonero sbarcherà su Onlyfans?

Lorenzo Francesconi – Foto: Biccy

Onlyfans è un servizio di intrattenimento che è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. I video dall’alto contenuto erotico di diversi vip che sono approdati su Onlyfans fanno impazzire i fan: dalla modella curvy campana Paola Saulino all’ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo, dalla showgirl Marika Fruscio all’influencer Denis Dosio.

Barbara d’Urso ha accolto il borat rossonero a Pomeriggio 5 con queste dichiarazioni: “Tutti parlano di lui, sia chi è del Milan, che anche chi non tifa Milan ha parlato di lui, perché è andato in giro con il famoso costumino di Borat. Super esclusiva choc, ecco Lorenzo Francesconi, dal vivo è un bellissimo ragazzo! Adesso però voglio il costume qui in studio come prova. Sono tutti pazzi per lui, anche Fedez e Sabrina Ferilli hanno commentato le sue immagini. Tutti i miei amici e le mie amiche mi hanno scritto di invitarti“.

È FIDANZATO ? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/U73QOoFx3P — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 27, 2022 Il borat rossonero ha confessato di essere fidanzato: “Il costumino l’ho comprato anni fa per sfoggiarlo nel 2017 in spiaggia in Emilia Romagna. Una volta mi hanno buttato fuori dalla spiaggia. L’ho indossato tante volte, anche al Papete. L’idea di mettermi in costume per lo scudetto è per una scommessa. Avevo detto che l’avrei messo, ma pensavo di farlo in piazza del mio paese, poi però tutti mi dicevano di andare a Milano e così l’abbiamo fatto”.

E poi ancora: “Ho 26 anni, mio padre ha riso, mia madre un po’ meno. Lei mi ha detto ‘che cavolo hai fatto?’. Sì ho una ragazza, sono fidanzato, ma lei l’ha presa benissimo. Stiamo insieme da sei anni, ma nel mentre ci siamo lasciati e poi ripresi. Lei è mia complice quando faccio queste pazzie. Una volta ad una festa di un nostro amico ho messo il costumino”.

Approderà su Onlyfans? “Conosco questa piattaforma – ha detto Francesconi -, magari sarà il mio prossimo business adesso vediamo. Se lo farò? Oddio diciamo per adesso proprio no“.