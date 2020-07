La matita occhi è un’amica preziosa quando si parla di make-up occhi, ma potrebbe nascondere qualche insidia. Scopriamo gli errori da evitare con la matita occhi!

Matita occhi- foto pixabay.com

Il make-up occhi può definire la forma degli occhi e valorizzare lo sguardo anche e soprattutto grazie alla matita occhi.

Il problema è molte make-up addicted stentano a distaccarsi dalla loro comfort zone e quindi non riescono a sfruttare il potenziale espressivo della matita occhi.

5 errori da evitare con la matita occhi

La matita occhi è un cosmetico che non può proprio mancare nel make-up occhi, sia esso semplice o articolato. È per questo che è essenziale non sbagliare.

Non ci resta che scoprire quali sono gli errori da evitare con la matita occhi e iniziare a realizzare un make-up occhi impeccabile.

Matita per lo smokey eyes

Lo smokey eyes è una tecnica evergreen che non stanca mai né nella sua combinazione tradizionale nero e grigio né nelle sue prove colorate.

La scelta della matita risulta fondamentale per realizzare uno smokey eyes impeccabile, specialmente perché la sfumatura è tutto per questo tipo di trucco.

Va da sé che è meglio evitare l’uso di una matita troppo dura quando si opta per lo smokey eyes, pena una sfumatura non uniforme e una formulazione che finisce nelle pieghette. Sì alla matita kajal.

Matita per la rima interna

Non è possibile usare una sola matita per ogni parte dell’occhio, considerando che l’umidità della rima interna facilita lo scioglimento del cosmetico e la comparsa dell’effetto “panda”.

Questo significa è meglio evitare una matita troppo morbida per la rima interna in modo da assicurarsi sguardo definito e trucco a lunga tenuta.

Matita bianca

Uno degli errori che si possono commettere con la matita occhi è quello di non usare una matita chiara per creare diverse sfaccettature nel make-up.

A tal proposito sarebbe meglio evitare una matita bianca dall’effetto innaturale e sfruttare il potenziale di una matita occhi color burro.

Matita e basta

È possibile costruire un trucco occhi usando soltanto la matita occhi, ma sarebbe meglio evitare di fare questa scelta in vista di un’occasione speciale. Perché? Il rischio sbavature è sempre dietro l’angolo.

In questo senso è preferibile applicare un po’ di ombretto opaco sopra la matita per aumentarne la durata. Tutto senza rinunciare all’effetto naturale.

Solo matita nera

La matita nera è un must have per le make-up addicted, ma non esiste soltanto la variante nera: una matita colorata potrebbe valorizzare maggiormente lo sguardo.

Oltre al nero c’è di più: toni caldi per esaltare gli occhi verdi o nocciola, toni freddi per valorizzare gli occhi azzurri e così via.