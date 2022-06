Matilde Brandi è ancora single: “Ho molti corteggiatori, ma non mi voglio accontentare”

Matilde Brandi è ancora single. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha molti corteggiatori, ma non si vuole accontentare. Come ben ricorderete, dopo la fine della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 5 aveva scoperto di essere tornata single. La 51enne showgirl, ballerina e conduttrice Matilde Brandi aveva scritto sul suo profilo Instagram: “Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto!”.

Matilde Brandi – Foto: Facebook

Il suo storico compagno Marco Costantini l’ha lasciata per un’altra. Dopo 17 anni e due figlie, Aurora e Sofia, Matilde Brandi e Marco Costantini hanno ormai preso strade separate.

«Ho passato un anno terribile, non è stato facile, dopo più di 16 anni ritrovarmi da sola, ho sofferto molto, ho pianto parecchio e sono anche dimagrita… ma poco a poco mi sono ripresa e sono una donna serena – ha dichiarato al settimanale DiPiù Matilde Brandi –. Se non fossi andata al GF Vip forse sarei ancora in coppia con il mio compagno, ma non rimpiango nulla. Evidentemente le cose dovevano andare così».

Matilde Brandi si sta riprendendo ora dalla fine della sua storia d’amore: «Ho molto corteggiatori, ma non mi voglio accontentare, sono una donna che non ama le avventure di una notte, quindi aspetto. Esco di più, ho ritrovato le amiche di un tempo e quindi non sono sola. Insomma, mi diverto molto».

Oggi l’ex gieffina vip, tornata single all’età di 53 anni, è molto concentrata sulla sua vita: «Mi dedico al lavoro e alle figlie, mi alzo alle 6.50 e la sera se devono uscire le vado a riprendere all’uscita dai locali». Matilde Brandi insomma ha voltato pagina ed è in cerca della persona giusta.

Riuscirà a trovare l’anima gemella durante la bella e calda stagione? Stay tuned per saperne di più!