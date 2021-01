Lucia Bramieri si è rifatta il seno, ma niente amore: è ancora single

Lucia Bramieri si è rifatta il seno, ma niente nuovo amore in vista. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso ha scelto di fare un lifting al décolleté. La vedova di Cesare Bramieri, figlio del famoso attore Gino Bramieri, si è affidata al dottore Simone Napoli prima della fine del 2020.

Lucia Bramieri con il dottor Napoli – Foto: Instagram

Per Lucia Bramieri del GF15 si è trattato di un bel regalo di Natale. La titolare del Centro Degradè Joelle Hair Fashion nonché nuora del compianto Gino Bramieri è stata duramente criticata sui social per questa scelta di rifarsi il seno.

In un post social condiviso con i suoi follower di Instagram risalente ad alcune settimane fa, Lucia Bramieri ha dichiarato: “Accetto i commenti e anche le critiche ma non le offese… chi userà termini volgari sarà immediatamente e per sempre bloccato dal mio profilo.. Sono stata chiara? Siamo in un Paese libero e democratico ognuno è libero di fare ciò che vuole purché siano cose lecite e che non ledano la libertà altrui!!!”.

Per quanto riguarda il suo presunto nuovo amore, Lucia Bramieri ha spazzato via tutti i presunti flirt degli ultimi tempi con giovani ragazzi durante una recente live su Instagram con la rubrica dell’opinionista Vito Maria Camposeo. L’ex gieffina ha spiegato che non c’era nulla di vero in tutti quei pseudo-flirt ed è single da diverso tempo.