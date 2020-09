Uomini e Donne, anticipazioni 7 settembre 2020

Si riparte con la nuova stagione del trono over di Uomini e Donne e queste prime puntate si prospettano puntate imperdibili.

Gemma Galgani Uomini e Donne- foto instagram.com

Qualche giorno fa si sono registrare le prime batture del trono over del people show pomeridiano di Maria De Filippi con le dame, i cavalieri e gli opinionisti.

Stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, Gemma Galgani ha fatto parlare di se per la sua frequentazione con Mister Lamas. Anche questa volta si è scontrata con Tina Cipollari.

In studio Gemma ha discusso con Nicola Vivarelli, mostrandosi ancora particolarmente gelosa di Sirius e Valentina Autiero (con la quale il ragazzo sarebbe dovuto uscire).

Per Nicola sono arrivate due ragazze, ma il giovane cavaliere ha deciso di non conoscere per via dei sentimenti che prova nei confronti di Gemma.

Per quanto riguarda Valentina, invece, è arrivato un ragazzo di 26 anni che la dama ha deciso di tenere nel parterre.

Si è passati ad Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha chiuso la conoscenza con una dama e per questo è stato attaccato da Tina, convinta che l’uomo non voglia trovare l’amore.

Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Valentina D., Carlotta e un’altra dama del trono over. Tutte le dame sono uscite con il nuovo cavaliere Nicola.

La new entry ha parlato delle sue passate relazioni, spendendo parole poco carine verso una sua vecchia frequentazione. La padrona di casa è intervenuta, puntando il dito contro il linguaggio scorretto.

Non c’è stato ancora alcun confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, entrambi assenti nello studio di Uomini e Donne.

Un’altra ex coppia assente a queste registrazioni è quella formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi.